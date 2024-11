Anime e mangá: 'Demon Slayer' na CCXP, estreia no streaming e mais

Além deles receberemos a visita de produtores da Aniplex e do MAPPA, que falarão sobre novidades de "Solo Leveling" e "ZENSHU". Para saber mais sobre os horários de cada painel, além de várias outras atrações otaku, confira esta matéria.

Nessa última semana rolou uma live de anime no YouTube de Splash com a presença de Lucas Cabral, tradutor do mangá "Blue Box". O bate-papo foi bastante divertido, o convidado falou sobre carreira e também comentou sobre as últimas notícias do mundo dos animes. Vale a pena conferir o papo.

"Ranma ½" vai ganhar uma loja temática no Japão, e o que mais chama a atenção é a imagem promocional mostrando personagens que ainda nem entraram no anime! Quem conhece o mangá deve ter estranhado o Mousse e a Ukyo com o design do anime atual, será que isso quer dizer que já estão planejando ainda mais episódios do remake?

"O Verão em que Hikaru Morreu" vai ganhar um anime em breve na Netflix. O mangá de drama e terror conta a história de dois garotos que cresceram juntos em um vilarejo, e Yoshiki tenta convencer todo mundo que seu amigo Hikaru morreu e foi substituído por alguma coisa misteriosa.