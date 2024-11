One Piece: os melhores games para se sentir no mundo do anime

Uma das melhores coisas sobre games baseados em animes e mangás é nos permitir viver aquele universo que gostamos tanto. E "One Piece" é uma obra com tantos jogos legais que Splash reuniu uma listinha com algumas sugestões de games para você se sentir como em um barco atrás do tesouro One Piece.

"One Piece: World Seeker" (PS4, PC, Xbox One)

A franquia "One Piece" ganhou um jogo de mundo aberto na geração passada que faz o gamer se sentir como se estivesse em um filme do anime. Inclusive, o game conta com uma história original criada pelo próprio Eiichiro Oda, criador da série. A trama mostra Monkey D. Luffy e seus amigos piratas desembarcando numa ilha usada pela Marinha para minerar artefatos explosivos. Além disso, Luffy acaba se envolvendo com o drama de uma garota e sua família.