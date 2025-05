'Kakegurui': Conheça o anime de apostas que ganhou live-action na Netflix

Estreia amanhã "Kakegurui: Bet", a nova série da Netflix ambientada em uma escola na qual os jogos de azar são estimulados entre os estudantes. Mas essa não é uma história inédita, se trata de uma adaptação do anime "Kakegurui", que teve duas temporadas entre 2017 e 2019 e fez bastante sucesso.

Splash vai apresentar aqui todos os detalhes do anime original e o que você pode esperar de diferente na versão nova da Netflix.

Viciada em Bet?

Embora no nome do live-action tenha ganhado o subtítulo 'Bet', este anime nada tem a ver com sites de apostas ou jogo do tigrinho. "Kakegurui" se passa em uma escola de renome chamada Hyakkaou, onde estudam os filhos das pessoas mais ricas do Japão.