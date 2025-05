Irmã de Gabigol posa de topless e calcinha em ensaio sensual

Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador Gabigol, chamou atenção ao compartilhar cliques ousados nas redes sociais.

O que aconteceu

Nas imagens, a influenciadora aparece apenas de calcinha. A irmã do craque do futebol ainda cobria os seios com as mãos.

A publicação de Dhiovanna recebeu uma enxurrada de elogios. "Livre, leve e linda", comentou uma seguidora. "Mulherão!", exaltou outro internauta.