CCXP 24: Crunchyroll trará dubladores, trailers inéditos e novas produções

"Solo Leveling Temporada 2 - Arise from the Shadow" terá uma prévia exclusiva durante o painel Solo Leveling, no Palco Ultra. O produtor Kaneko Atsushi da A-1 Pictures e o produtor Sota Furuhashi da Aniplex estarão presentes para levar os fãs aos bastidores deste anime celebrado mundialmente.

A CCXP é uma das maiores e mais imersivas celebrações do fandom no mundo, e a Crunchyroll está animada em participar e garantir que os fãs possam expressar e vivenciar seu amor por anime cada vez mais. [...] O Brasil tem uma conexão tão rica e emocional com o anime que estar na CCXP com toda força é algo que a Crunchyroll está ansiosa para aproveitar e criar momentos culturais que deixarão impressões duradouras para legiões de fãs. Markus Gerdemann, vice-presidente sênior de marketing da Crunchyroll

Abaixo, veja a programação completa da Crunchyroll na CCXP24.

Painel de Anúncios Crunchyroll

Quinta, Dezembro 5 | 19h45

Palco Thunder by Claro TV+

É o destino definitivo para todos os insights, notícias, trailers e convidados de anime na CCXP! Junte-se à Crunchyroll no Palco Thunder by Claro TV+ para saber tudo sobre as novidades incríveis que estão por vir em 2025 e além.

Vozes Brasileiras de Frieren e a Jornada para o Além

Sexta, Dezembro 6 | 18h

Palco Universe

Conheça o elenco brasileiro que dará vida aos icônicos personagens de "Frieren: A Jornada para o Além". Ouça alguns momentos dos bastidores desta história que acompanha a jornada de uma elfa, repleta de aventura e emoção.

Noite de Premiere de Animes Crunchyroll

Sexta, Dezembro 6 | 19h30

Palco Ultra

Prepare-se para uma noite cheia de risadas, suspiros e momentos apaixonantes com os lançamentos exclusivos da Crunchyroll! Neste painel especial, descubra histórias que vão do romance ao inesperado com títulos como "Anyway, I'm Falling in Love With You", "Medaka Kuroiwa Is Impervious to My Charms", e "Honey Lemon Soda".