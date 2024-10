'Blue Box': conheça o anime de comédia romântica esportiva da Netflix

Taiki fica comovido com o esforço de Chinatsu, e aos poucos vai se aproximando dela. Quando acha que pode finalmente dizer o que sente, ele descobre que a adolescente precisará se mudar por conta do trabalho de seu pai. E o problema é que isso fará com que Chinatsu precise abandonar o sonho de jogar no campeonato nacional.

Mas isso acaba sendo resolvido de uma forma um pouco inusitada: a mãe de Chinatsu é amiga da mãe de Taiki, e agora a jogadora de basquete passará a viver na casa dos Inomata. Como se declarar agora?

E como se isso já não fosse o bastante para causar confusão, Taiki é muito próximo de Hina, uma garota do time de ginástica. Só que por trás de todas as piadinhas, podemos perceber que a ginasta sente alguma coisa pelo jogador de badminton. Um caos amoroso do jeito que os fãs gostam.

Um romance de sucesso? na "Shonen Jump"?

Há décadas a revista Shonen Jump é conhecida por conta de suas séries shonen de ação populares entre jovens, indo de "Os Cavaleiros do Zodíaco", passando por "Naruto" até obras recentes como "Jujutsu Kaisen". Ainda que a revista publique outros gêneros de histórias, como esporte ou comédias românticas, acabam sendo obras de menor apelo.