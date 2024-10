Muita qualidade é ruim? Como o anime de 'One Piece' se tornou inviável

O "One Piece" de 2000

O mangá de "One Piece" começou a ser publicado em julho de 1997, e ganhou um anime pouco tempo depois, iniciado em outubro de 1999. Essa era uma prática comum no final dos anos 1990, quando as séries chegavam muito rapidamente à televisão como forma de promover a própria versão em quadrinhos.

One Piece Imagem: Reprodução/Toei Animation

Como cada episódio semanal do anime corresponde mais ou menos a 2 ou 3 capítulos semanais do mangá, a conta não fecha. Uma adaptação fiel dos quadrinhos alcançaria o material fonte e causaria um problema na produção. Por isso, "One Piece" sempre se apoiou em duas saídas: contar a história beeeem devagar e às vezes inserir algumas tramas fillers no meio para dar tempo do autor produzir novas histórias.

Em meados dos anos 2000 essa era a "regra" que regia o mundo dos animes, e muitos foram os que acabaram sem uma conclusão porque não havia mais história para adaptar, como foi o caso de "Tutor Hitman Reborn" ou mesmo o antigo "Bleach". Só que "One Piece" continuou sem interrupções.

O "One Piece" pós-"Demon Slayer"

Mas uma chavinha mudou as coisas na produção de animes no Japão. Lá por 2010 foi se tornando cada vez mais popular animes em temporadas, em vez de exibições contínuas na televisão. Animes como "One-Punch Man" e "Attack on Titan" mostraram um novo formato bem aceito pelos fãs.