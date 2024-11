Anime culinário: 'Food Wars' e outros títulos para fãs de MasterChef Brasil

Mesmo sendo um anime sobre pratos inexistentes feitos com criaturas fantasiosas, o desenho é tão bonito que dá uma fome bem verdadeira no espectador. "Dungeon Meshi" está disponível na Netflix.

"Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill"

Anime "Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill" Imagem: Reprodução/MAPPA

Claro que teríamos também uma obra do gênero isekai por aqui. Nesta história, quatro japoneses são enviados para o mundo de Reijseger, que está em guerra. Três dos invocados ganham poderes dignos de heróis, mas o protagonista Mukohda recebeu algo "diferente".

Ele tem o poder mágico de fazer compras online em mercados japoneses (!?) e decide viver uma vida em paz nesse outro mundo, pedindo produtos do Japão e cozinhando para pessoas da região.

Assim como "Dungeon Meshi", este anime de longo nome também explora algumas aventuras e combates, mas sem tanto charme. Vale a pena para desligar o cérebro e curtir uma premissa pra lá de absurda. "Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill" está disponível na Crunchyroll.