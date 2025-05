Um nome surpreendente para presidir a CBF

Quem?!

Samir Xaud é médico, tem 40 anos, e foi eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol para suceder o pai, Zeca Xaud, no poder desde 1980.

Sua única ligação conhecida com a CBF estava no contrato assinado em 2021 com a entidade quando, por ironia, Ednaldo Rodrigues, o cartola ora destronado, contratou sua clínica para "prestar serviços médicos e ambulatoriais a profissionais de futebol na cidade de Boa Vista, Roraima".

Em troca ele recebe R$30 mil mensais por tempo indeterminado.

Registre-se que o estatuto da CBF proíbe tal promiscuidade.

Como boa parte dos eleitores das federações estaduais tem questões aos cuidados do STF, a influência de Mendes faz diferença, como estar bem com o presidente da Câmara também é bem-vindo.