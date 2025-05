Personagem inusitada se torna a nova babá de Sofia em 'Dona de Mim'

No capítulo de sábado (17), da novela "Dona de Mim" (Globo), Leo aceita voltar a trabalhar na mansão de Abel, e os dois fazem um novo acordo.

Stephany e Yara ficam felizes com a alegria de Leo ao estar perto de Sofia. Marlon discute com Leo sobre o passado dos dois. Marlon tem seu primeiro dia de trabalho na polícia, e Alan o observa com orgulho.

Davi tentar se aproximar de Leo, mas Sofia os interrompe. Jaques anuncia que a coleção de Filipa fracassou. Abel diz a Filipa que a afastará da Boaz.