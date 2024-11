Anime: personagens que defendem a diminuição da jornada de trabalho

Nem sempre o emprego dos sonhos é aquele que te trará satisfação. Naruto passou centenas de episódios repetindo seu desejo de ser um Hokage e, quando conseguiu colocar isso em sua carteira de trabalho, o coitado percebeu que esse é um dos piores empregos possíveis.

Além de ser soterrado pela burocracia, o emprego do Naruto foi responsável por afastá-lo da criação de seu filho Boruto. Isso causou danos psicológicos gravíssimos na família Uzumaki e até para a Vila da Folha. Vários eventos do anime "Boruto - Naruto Next Generation" poderiam não ter acontecido se Naruto tivesse mais tempo para cuidar dos filhos.

Uramichi ("Life Lessons with Uramichi Onii-san")

Tio Uramichi de "Life Lessons with Uramichi Onii-san" Imagem: Reprodução

O tio Uramichi de "Life Lessons with Uramichi Onii-san" é provavelmente um dos maiores exemplos de proletários que temos nos animes. Ele trabalha como apresentador de programa infantil, e é vítima de horários de gravações absurdos e colegas de trabalho que mereciam um adicional de insalubridade. Em muitos episódios acompanhamos o pobre Uramichi observando seu despertador tocar e pensando que vem aí mais um dia de trabalho.

A saúde emocional em frangalhos do protagonista é resultado de algo simples: 98% das cenas deste anime envolvem Uramichi em seu trabalho ou em eventos com os colegas de firma. Não sobra tempo para ele curtir uma ida à sorveteria, um pilates ou passeio no parque, todo seu tempo é dedicado a essa profissão.