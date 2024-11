Anime: Final de 'Beastars' está chegando, e 'Dan Da Dan' continua em alta

No trailer abaixo também podemos perceber que as vozes da dublagem brasileira foram mantidas, como é o caso de Fábio Lucindo (o Bakugo de "My Hero Academia") interpretando o protagonista.

"Dan Da Dan" continua explodindo. Além de ser o anime mais comentado nas redes sociais, ele recentemente foi capa da revista japonesa NewType. Se foi parar na capa dessa revista, está fazendo sucesso!

Falta apenas uma semana para a publicação do último capítulo de "Oshi no Ko" no Japão. Enquanto isso, o anime chega em breve pela primeira vez ao Brasil, pela Netflix.

Dorama de "Minha História de Amor com Yamada-kun Nível 999" Imagem: Divulgação

Os fãs de "Minha História de Amor com Yamada-kun Nível 999"se surpreenderam com o pôster de divulgação do live-action que estreará no Japão, pois ficou parecido com o material original. A série tem um anime na Crunchyroll e o mangá sairá em breve pela editora Record.