Copa do Brasil segue hoje quase só com durezas, como ontem e anteontem

Como previsto, tirante a goleada do Botafogo sobre o Capital por 4 a 0, no Nilton Santos, todos os demais embates pela Copa do Brasil foram duríssimos.

Maior façanha foi a do Palmeiras ao superar o Ceará, no Castelão por 1 a 0, gol de Gustavo Gómez.

Também pela mesma contagem o Corinthians se deu bem em Novo Horizonte, com tento de Héctor Hernández, contra o Novorizontino.