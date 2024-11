Animes: veja produções bem diferentes que vieram do mesmo criador

"As Quíntuplas" e "Go! Go! Loser Ranger"

Animes ?As Quíntuplas? e ?Go! Go! Loser Ranger? Imagem: Montagem/Divulgação

Uma das grandes comédias românticas dos últimos anos, "As Quíntuplas" inovou ao apresentar uma história na qual a gente não fazia ideia de quem seria o par romântico de Futaro: a trama começa no futuro, com ele se casando com uma das irmãs quíntuplas, e no decorrer da série vamos acompanhando como que ele acabou se apaixonado por uma dessas cinco garotas.

Depois do sucesso de sua obra, Negi Haruba deu uma guinada na carreira e apostou numa série de ação, "Go! Go! Loser Ranger". Neste anime, um grupo de Power Rangers começa a explorar o exército inimigo para que eles simulem ataques constantes à Terra, tudo para os Rangers lutarem toda semana e se mostrarem como os salvadores do mundo. Mas isso vai mudar quando um membro do exército inimigo desenvolve um plano para acabar com esses Rangers maléficos.

"As Quíntuplas" e "Go! Go! Loser Ranger" são séries que é muito difícil falarmos que foram criadas pela mesma pessoa. As temáticas, estilos de história e tudo mais são bastante distintas, e ainda assim são duas séries muito competentes. O que será que Negi Haruba conseguirá fazer em sua próxima produção?