Autor de 'Hunter x Hunter' homenageia capa icônica de 'Dragon Ball'

O Anime Onegai também revelou que "Kuroko no Basket", o celebrado anime de basquete, ganhará uma dublagem em português. Para quem é mais novo no meio otaku, "Kuroko no Basket" foi uma obra muito famosa há alguns anos, sendo o equivalente ao que "Haikyu" é hoje em dia.

Saiu um novo trailer de "Dragon Ball Sparking! Zero", dessa vez mostrando a galera do começo da fase Z. Alguns momentos foram recriados com os gráficos do jogo, como a morte do pobre Yamcha.

Foram mais de 10 anos de espera, mas finalmente foi lançada na Netflix a 3ª temporada de "Que Chegue a Você: Kimi ni Todoke". O anime chegou ontem (1) e não está com dublagem, apenas legenda.

Em sua live mais recente, a editora Panini anunciou uma baciada de obras da franquia "Lycoris Recoil", como o mangá, a light novel e três coletâneas com histórias feitas por vários autores. O anime de "Lycoris Recoil" está disponível na Crunchyroll e as cantoras da abertura até fizeram show por aqui no Anime Friends.

A recomendação de anime que temos toda semana será especial dessa vez! A Moo-chan, produtora de conteúdo, gravou um vídeo aqui para Splash recomendando várias obras que têm tudo a ver com esportes. Confira as recomendações: