'Magilumiere', as garotas mágicas que precisam de um emprego CLT

A obra teve um relativo sucesso, e inclusive passou a ser publicada no resto do mundo através do site/App MangaPlus. Por isso não foi uma surpresa quando no final de 2023 o estúdio J.C.Staff (de "Ririsa, Uma Garota em 2.5D") anunciou a produção de um anime adaptando o mangá.

A ascensão das startups no Japão

O pano de fundo de "Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas", a existência de empresas startup que mobilizam garotas mágicas, na verdade é um reflexo de como o país tem sido mais receptivo com esse tipo de companhia.

O anime "Zom 100" já havia nos mostrado como a cultura de trabalho no Japão é pesada, exigindo muito comprometimento e horas extras não-remuneradas por parte dos funcionários. Há toda uma cultura dizendo o quão disciplinado e quieto precisa ser um funcionário de escritório tradicional no Japão, além de ser comum empresas japonesas fugindo de cenários arriscados.

Funcionários da startup Magilumiere Imagem: Divulgação/J.C.Staff

Nesse cenário, a ideia de startups acaba sendo uma forma de romper com esse paradigma. A ideia das pessoas se arriscando no empreendedorismo é também uma forma de quebrar com essa visão tradicional de trabalho. "Magilumiere" apresenta uma empresa pequena e que se preocupa com seus funcionários, colocando até um chefe que veste a camisa da empresa (literalmente, afinal ele anda vestido de garota mágica).