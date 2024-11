Dicas de anime: veja produções para introduzir crianças no mundo otaku

"Sonic X" está disponível na Netflix, no Prime Vídeo, no Mercado Play e também no canal oficial do YouTube do estúdio TMS.

"Pokémon"

Grupo de protagonistas de Pokémon:Horizontes Imagem: Divulgação/Netflix/The Pokémon Company

"Pokémon" dispensa apresentações, né? Na série principal, acompanhamos as aventuras do garoto Ash que sonha se tornar um Mestre Pokémon ao lado de seu fiel companheiro, Pikachu. "Pokémon" foi responsável por colocar muito jovem no colo do otakismo, e a série continua eficiente até hoje: as histórias são simples, divertidas e apresentam a estrutura de uma série de animação japonesa para quem não conhece.

E nem precisa começar do episódio 1, pois "Pokémon" passou por vários reboots no decorrer de suas gerações. Caso queira experimentar histórias mais "modernas", é possível iniciar com "Pokémon Sol & Lua" ou então "Pokemon Jornadas", e se quiser nem ver o Ash dá para ir direto para a novíssima "Pokémon Horizontes", que conta com novos protagonistas.

Algumas dessas séries de Pokémon estão disponíveis na Netflix, outras no Prime Video e algumas no Globoplay. Vale a pena explorar os catálogos.