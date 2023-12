'Jujutsu Kaisen', 'Zom 100' e outros animes com problemas de bastidores

"Zom 100? é uma série na qual o protagonista fica feliz por um apocalipse zumb Imagem: Shogakukan-Shueisha Productions/BUG FILMs

A abertura de "Zom 100" era a representação do caos dos bastidores. No primeiro episódio, o tema inicial era ilustrado com cenas reaproveitadas da própria história. No decorrer das semanas, os animadores conseguiram terminar mais trechos e iam acrescentando no vídeo. O clipe completo foi mostrado somente no episódio 9, com direito a uma coreografia contagiante que até viralizou no TikTok —pena que não conseguiram terminar antes.

E para piorar, a animação teve tanto atraso que ultrapassou o período de exibição previsto. O anime foi pausado e seus episódios finais agendados para o final de dezembro. "Zom 100" foi um caos e, nesse caso, estragou um pouco a apreciação do anime pelo público. Disponível na Crunchyroll e Netflix com legenda e dublagem.