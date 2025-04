São Paulo vence a primeira no Brasileiro, e Zubeldía fica mais aliviado

Um dos problemas do São Paulo tem sido esse: domina o adversário, cria chances de gol, consegue marcar até mais de um, mas não consegue aproveitar a superioridade e matar o jogo.

Essa dificuldade levou o time do Santos a se empolgar e voltar bem mais esperto no começo do segundo tempo, muito mais agressivo, principalmente na saída de bola defensiva do Tricolor.

O jogo ficou mais equilibrado no início do segundo tempo, mas com o passar do tempo o Tricolor caiu bastante.

Falando do time do Santos, gostei muito do meia argentino Rollheiser, jogando ali na posição de meia criativo, sendo uma referência técnica da equipe.

O César Sampaio conseguiu fazer um time mais competitivo do que vinha sendo nos jogos fora de casa, fazendo um segundo tempo muito bom e, na maior parte do tempo, melhor do que o São Paulo — e só não empatou porque o goleiro Rafael fez uma defesa gigante nos acréscimos.

Mas mesmo assim, o Peixe continua sem vencer longe da Vila nesse campeonato.