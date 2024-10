Gráfico impressionante e 'bundas grandes': atores de 'GTA 5' sobre sucessor

A dupla se mostrou tranquila quanto ao passar do bastão para Jason e Lucia, os criminosos que estrelarão a nova aventura. Mais do que isso, estão entusiasmados para a evolução tecnológica que a Rockstar sempre traz a cada novo título, como ressaltou Ned Luke.

O 6 expandirá o universo de 'GTA', com novas tecnologias e tudo mais. Eu estou fazendo lives de 'GTA 4' agora, e me lembro do quão impressionado fiquei quando o jogo saiu, em 2008. Jogando agora acho tudo tão lerdo e os gráficos são péssimos. É como as coisas funcionam. O nosso jogo era incrível quando saiu, eles levaram o motor gráfico ao limite, é impressionante o que a Rockstar conseguiu fazer. Agora há um novo motor gráfico, e o que vão conseguir fazer no 6 vai expandir aquele universo 3D e a forma de jogar videogames. Obviamente vai roubar a nossa atenção, mas não vamos a lugar algum. Ned Luke

Os dois afirmaram que topariam voltar como Michael e Franklin no novo game, em algum tipo de participação especial. Fonteno, por sua vez, deixou uma mensagem final para todos os fãs ansiosos, que cobram novidades do estúdio: aguardem e confiem. "Eles vão lançar mais um trailer, e depois outro —Rockstar é esperta, eles sabem o que estão fazendo, sem dúvidas. Nós só vimos a ponta do iceberg com aquele primeiro trailer", falou. "Tudo que eu lembro de ver naquele primeiro trailer foi uma 'bunda grande' no topo do carro, quicando, e eu fiquei empolgado!"

Sem data definida até o momento, o lançamento de "GTA 6" acontece em algum ponto do final de 2025, no Xbox Series X | S e PlayStation 5.