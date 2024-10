BGS 2024: Ator de 'Red Dead Redemption 2' critica preço do PS5 no Brasil

"Sigo conhecendo gente que está jogando pela primeira vez, que nem se importam de saberem o que acontece na história. Isso me impressiona, pois não são muitos os jogos que ficam no consciente popular por tanto tempo", reconheceu o ator. "É uma honra fazer parte de algo com um legado."

Para Roger Clark, a contínua relevância do game é prova do enorme esforço que a Rockstar —alcançado por milhares de funcionários dos vários estúdios da companhia pelo mundo. "Na minha humilde opinião, a Rockstar Games é uma das melhores desenvolvedoras do mundo", afirma.

"O comprometimento que a Rockstar Games tem com qualidade e detalhes é uma das razões pelas quais os jogos são tão duradouros assim. Gosto de pensar que o elenco dos jogos também têm parte nisso. Afinal, um chef só é tão bom quanto os seus ingredientes, e quando tudo se junta podemos avaliar se é bom ou ruim. Temos que agradecer aos roteiristas, animadores, os engenheiros de som, os técnicos, e até os construtores do set e coordenadores de captura de movimentos."

Ainda que eu esteja falando com você agora, sou apenas um entre milhares. Foi preciso uma vila para fazer 'Red Dead Redemption 2'. Acredito que tenha sido o primeiro game feito por todos os estúdios da Rockstar ao mesmo tempo. Foi um esforço coletivo por cerca de 3.000 ou 4.000 funcionários.

Agora, a Rockstar dedica o mesmo empenho para finalizar GTA 6, previsto para chegar no final de 2025. A fala do ator serve bem para explicar o por quê os fãs de Red Dead Redemption devem ficar sem novidades da franquia por uns bons anos, salvo pelo lançamento do original no PC, já em 29 de outubro.

Ainda assim, seja qual for o futuro da série, Roger Clark quer estar envolvido —até porque Arthur Marston ainda pode voltar em um prólogo. Afinal, os eventos do segundo antecedem o primeiro, o que permitiu o "retorno" do protagonista original, John Marston, em uma versão mais jovem.