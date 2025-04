Fluminense tem pênalti ignorado e deixa Vitória empatar no fim

Não que o Fluminense tenha jogado demais, mas fez o suficiente para sair na frente do Vitória no Maracanã em festa com a metamorfose tricolor de Mano Menezes para Ricardo Gaúcho.

Ao jogar com alegria e leveza o tricolor foi dominando, dominando, bola com Ganso, bola com Cannobio, bola com Arias, até que, aos 38 minutos, Arias cruzou e Cano não perdoou: 1 a 0.

O Flu foi para o intervalo na liderança, mas ao chegar no vestiário soube que o Palmeiras abrira o placar em Fortaleza.