Novo 'Jujutsu'? Qual será o próximo grande shonen de luta da 'Jump'?

"Undead Unluck" e "The Elusive Samurai" são publicados no Brasil pela editora Panini.

Cena do anime "Blue Box" Imagem: Divulgação

Será a vez de "Blue Box", "Ruri Dragon" e "Akane Banashi"?

Enquanto as séries shonen de luta estão com dificuldade de emplacar na revista, o mesmo não podemos falar de histórias mais pé no chão que estão vendendo milhares de exemplares a cada volume.

O maior expoente é com certeza "Blue Box" (publicado no Brasil pela JBC), série sobre um rapaz do time de badminton que se apaixona por uma garota do time de basquete. Se declarar não é uma opção, porque agora ela mora na mesma casa que ele e isso poderia causar um climão. "Blue Box" é uma das promessas deste ano e ganhará um anime na próxima temporada, sendo disponibilizado pela Netflix.

Correndo por fora há "Ruri Dragon" e "Akane Banashi", duas séries protagonizadas por garotas. Na primeira, Ruri acorda um dia e descobre que ganhou chifres de dragão, e agora vai precisar lidar com mudanças em seu corpo e de comportamento.