'Naruto Shippuden' ganha novos episódios dublados após 10 anos

O perfil oficial do estúdio MAPPA (o mesmo de "Jujutsu Kaisen") postou oficialmente a abertura de "Ranma 1/2", anime que estreia em 5 de outubro na Netflix.

O anime de mergulho "Grand Blue" vai ganhar uma segunda temporada! A série, que teve 12 episódios lançados em 2018, continuará a trama de onde o mangá havia parado. A obra é protagonizada por Iori Kitahara, que se muda para a loja de mergulho de seu tio. Lá, ele conhece um grupo de mergulhadores que ama fazer uma farra e beber uma cervejinha .

Começou a temporada de outubro e, com isso, muitos animes novos estreando. Os destaques até o momento foram "Dan Da Dan", "Blue Box". "TRILLION GAME", "365 Days to the Wedding" e "I'll Become a Villainess Who Goes Down in History". Temos matéria sobre as principais estreias da temporada aqui.

Entra na lista de destaque também as novas temporadas de "Rurouni Kenshin", "Re:ZERO -Starting Life in Another World-;" e "KamiErabi GOD. app". Temos matéria sobre os retornos da temporada aqui.