Afroluxo: o verdadeiro luxo é criar experiências que acolham e representem

Cris Guterres e Eduardo Paiva, diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo L'Oréal no Brasil Imagem: Luis Madaleno

Nesse mesmo evento, dedicado à valorização da presença negra nos espaços de prestígio, o conceito de Afroluxo se firmou não apenas como linguagem estética, mas como uma ferramenta poderosa de inclusão. Durante a cerimônia, conversei com personalidades negras como Djonga, Gaby Amarantos, Ítalo Silva, Majur, entre outras vozes potentes, sobre o que significa Afroluxo, e todas foram enfáticas: Afroluxo é pertencimento com dignidade. É ocupar espaços de prestígio sem precisar deixar a identidade no cabide. É desfilar com a cabeça erguida, com orgulho das próprias raízes, sabendo que luxo também é carregar uma história, uma estética e uma vivência que o mercado tentou apagar. É estar presente não apenas como consumidor, mas como criador, referência e protagonista.

É nesse contexto que o Grupo L'Oréal no Brasil tem se relacionado com o conceito de Afroluxo, saindo do discurso e partindo para a prática. Em parceria com o MOVER e a Black Sisters in Law, o grupo lançou o Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, um conjunto de propostas que busca transformar a experiência de pessoas negras no varejo de luxo. O lançamento aconteceu justamente durante o evento do ID_BR — e não por acaso. Num tempo em que tantas empresas silenciam sobre equidade racial, a L'Oréal fez o que se espera de quem se diz aliado: agiu.

Durante a comemoração, Eduardo Paiva, diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo L'Oréal no Brasil afirmou: "É um trabalho coletivo de muitos anos. Hoje é dia de celebrar uma trajetória e reforçar nosso compromisso com um futuro em que a igualdade racial seja ponto de partida. Celebramos a beleza brasileira com a certeza de que seguiremos transformando e movendo barreiras".

A importância desse gesto se apoia em dados que revelam o tamanho da desigualdade: segundo a pesquisa Racismo no Varejo de Beleza de Luxo, 90% dos consumidores negros das classes A e B já vivenciaram situações de racismo nesse setor. Mais da metade desistiu da compra após a experiência. Atualmente, 37% dos brasileiros das classes A e B se autodeclaram pretos ou pardos, e esse grupo já movimenta cerca de 40% do PIB nacional.

Ainda assim, o corpo negro continua sendo alvo de vigilância, interrogação silenciosa e atendimentos marcados por desconfiança. O mercado de luxo, historicamente associado à branquitude, mostra resistência em reconhecer sujeitos negros como consumidores legítimos.