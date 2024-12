'Frieren': dubladores expõem inseguranças e revelam cena que os fez chorar

Jacque Souza, que dá voz a Frieren, afirma que o anime está reumanizando as pessoas. "A gente vive numa sociedade tão descartável, agitada, e ele é outra pegada. Ele é mais lento e mais profundo. E as pessoas vão encontrando algo dentro delas que elas não vivem atualmente, mas que é bem importante, como esse ponto do luto. A gente vive com as pessoas, e só as valoriza quando morrem."

'Frieren' é uma história que amplia mais o leque do que ser só uma série de ação. Vai conversar sobre a passagem do tempo, sobre o envelhecimento, sobre os amigos que fazemos pelo caminho, aonde tudo isso leva a gente, a descoberta do amor, e o anime conversa com um público muito mais amplo, que está buscando outras coisas. Um público está saindo daquela coisa de adrenalina e porrada para entender melhor a vida. Guilherme Marques, diretor de dublagem de 'Frieren'

Maria Clara Rosis (Fern), Jacque Souza (Frieren), Guilherme Marques (diretor de dublagem) e Lucas Miagusuku (Stark) durante a CCXP Imagem: Crunchyroll

Mesmo com o sucesso da produção, os dubladores ficaram surpresos com carinho do público ao fazerem um meet & greet com os fãs na CCXP 24. "A gente fica com essa coisa: será que alguém vai vir aqui pra me ver? E é legal quando a gente percebe o alcance que a dublagem tem. As pessoas não sabem quem a gente é, mas ao mesmo tempo acompanham a gente", afirmou Guilherme Marques, diretor de dublagem de 'Frieren' diante da multidão.

Lucas ainda acrescentou: "quando você está dublando na cabine, você não sabe como aquilo está atingindo as pessoas, e as pessoas vieram com muito carinho, foi uma realização", revelou o dublador que ainda comparou essa sensação com as inseguranças de seu personagem, Stark.