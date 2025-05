Mutirão na COP, um alento em favor da diversidade

Esse cenário preocupa não só por uma questão de justiça social, como pela importância da diversidade de visões e vivências para o enfrentamento dos desafios do nosso tempo. Colocar a mudança em prática, na verdade, tem se revelado justamente um desses desafios: as questões combinam dificuldades estruturais como pobreza e falta de acesso à saúde e educação de qualidade com preconceitos enraizados na sociedade, culminando em diferenças salariais, dificuldades de ascensão profissional e muitos outros entraves.

Os contornos socioeconômicos de base por trás dessa pauta ganham ainda mais relevância em meio às mudanças climáticas. Afinal, são esses milhões de brasileiros praticamente sem oportunidade de ascensão social cujas condições de vida já estão sendo afetadas de maneira mais significativa pelos eventos climáticos extremos.

As intenções da presidência da COP30 de formação de um mutirão global vinculado ao evento servem de alento nesse cenário, com a perspectiva de "desencadear uma inédita mobilização global contra a mudança do clima, com base na proliferação de iniciativas autônomas mundo afora", como escreveu recentemente o presidente da conferência, André Correa do Lago.

"O mutirão é muito mais que um esforço conjunto ou uma força-tarefa. Essa forma de mobilização — de baixo para cima, sem hierarquia — surge, espontânea e organicamente, quando há uma necessidade urgente ainda não atendida. Espelhando as experiências da vida real - seja em comunidades indígenas, comunidades periféricas urbanas afrodescendentes ou em outras coletividades -, a moldura do Mutirão Global acolherá indivíduos e organizações para que apresentem "contribuições autodeterminadas", usando sua experiência, tempo e/ou recursos para enfrentar de forma sustentável os desafios climáticos, por meio de intervenções e impactos positivos em todos os níveis - do local ao global. (...) Em vez de envolver promessas a serem cumpridas no futuro, as contribuições para o mutirão devem traduzir-se em iniciativas efetivamente realizadas, ou que estejam em andamento, ou em vias de acontecer", escreve o embaixador, clamando por contribuições coletivas, imediatas e autônomas rumo a um futuro sustentável.

Nesse contexto, a proposta é que a presidência da COP30 atue como um veículo que inspire a capacidade de agir de outros. "Nas mais diversas esferas da vida - governos, sociedade civil, setor privado, indivíduos -, todos são convidados a assumir a liderança na obtenção de resultados concretos em ações autônomas. O espírito do mutirão é o de dar as mãos e assumir a responsabilidade pela mudança positiva, em vez de apenas advogar, exigir e esperar", reforça Correa do Lago.

Uma possibilidade de causa seria a geração de empregos por meio do powershoring, com o aproveitamento da oferta de energia limpa e de outras características de países do Sul Global para atrair novos investimentos produtivos. Mas, além de selecionadas, é preciso que essas causas recebam o devido foco e que se parta para a implementação efetiva.