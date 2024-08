'The First Slam Dunk': Anime é bom até para quem não gosta de basquete

Chegou no catálogo da Netflix o filme "The First Slam Dunk", baseado na obra de basquete criada por Takehiko Inoue. Embora não tão famosa no Brasil, a série é muito influente no Japão e ajudou a popularizar o basquete no país em meados dos anos 1990. Splash preparou essa matéria para explicar o que é "Slam Dunk" e o que é necessário saber antes de assistir ao filme.

O que é "Slam Dunk"?

Criado por Takehiko Inoue e publicado originalmente na revista japonesa "Shonen Jump", "Slam Dunk" é considerada a maior série esportiva dos quadrinhos japoneses de todos os tempos. Esqueça "Super Campeões: Captain Tsubasa" e até mesmo o fenômeno "Haikyu": o Japão tem uma comoção imensa pela força dos jogadores de basquete do time do colégio Shohoku.

O mangá começou a ser publicado no Japão em 1990 e pouco tempo se tornou um dos principais pilares da revista ao lado de "Dragon Ball" e "Yu Yu Hakusho". O sucesso também fez com que a Toei Animation produzisse uma versão em anime que fez sucesso em muitos países. Infelizmente o Brasil ficou de fora nessa, e só tivemos acesso à série no começo dos anos 2000 quando o mangá foi publicado por aqui.