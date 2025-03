10 mangás que sairão no Brasil em 2025 e você precisa ficar de olho

Autoria: Naoki Urasawa

Editora: Panini

Sinopse: Um artista americano chamado Kevin Yamagata faz uma história de sucesso chamada Billy Bat, no entanto ele descobre que o personagem é muito real no Japão. Obra do aclamado mangaká Naoki Urasawa, mestre do suspense com obras famosas como "Monster" e "20th Century Boys".

Quem deve ler? Fãs de obras de suspense e qualquer um que ficou fissurado no anime "Monster" da Netflix.

