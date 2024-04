Anime: Tempero brasileiro é destaque na dublagem de 'Solo Leveling'

A gente tenta trazer para nossa cultura brasileira, eu acho que se tornou um conforto para mim. Estou acostumado a dublar personagens assim, então é muito divertido. Às vezes eu acho que ultrapasso até um pouquinho do original, um pouquinho assim, não muito né, (...) é pra trazer mais para a nossa cultura, para ficar mais engraçado e eu acho que está dando certo.

João Victor Granja

As adaptações estão sendo muito bem feitas, as expressões que estão sendo trazidas para o português. Eu sou suspeita pra falar, acho o português uma língua riquíssima, a gente tem uma certa malemolência que talvez outras línguas não tenham. A gente consegue trazer muito para perto do nosso público.

Luísa Horta

Mas nem todo personagem permite esse tipo de liberdade. Charles comenta que, como Jin-Woo está ficando mais sério, nem faz parte da proposta do protagonista brincar em cena. "Mas eu queria tanto colocar umas coisas ali", riu o dublador.

Perguntados sobre os motivos do sucesso de "Solo Leveling" no Brasil, Luísa tinha uma explicação na ponta da língua. Além de apontar uma história bem amarrada e uma conexão com a história de superação de Jin-Woo, a profissional contou que o brasileiro naturalmente já ama animes de ação: "A gente é cria de shonen, desses animes mais de luta, no estilo 'My Hero Academia'", cravou. E, a julgar pelo sucesso, a dubladora está certíssima.

Anime de "Solo Leveling" Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

Onde acompanhar?

A primeira temporada de "Solo Leveling" está inteiramente disponível na Crunchyroll com legenda. Os episódios dublados saem semanalmente e o último será lançado no próximo sábado, dia 13 de abril.