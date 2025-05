Pepe Mujica: uma vida entre a denúncia e o anúncio

No livro "Políticas do encanto: extrema-direita e fantasias da conspiração", o estudioso em semiótica Paolo Demuru defende que "não adianta enfrentar os encantos do extremismo de direita apenas com fatos, dados e raciocínio". Para mudar a realidade, defende ele, "precisamos mudar os trilhos da imaginação social, reconquistar a fantasia, inventar e semear histórias".

O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, que nos deixou esta semana, é quem melhor parece ter entendido essa ideia em nosso tempo. Ao menos no campo progressista. Abriu mão das narrativas, se abraçou a uma narração do mundo que deseja construir.

Preso político por 12 anos, pulando de prisão em prisão, na maior parte do tempo em solitárias, ou seja, sem nenhuma interação com outras pessoas, Pepe experienciou tudo que pode levar à deterioração do espírito humano: perder todos os dentes por falta das mínimas condições de higiene, comer sabão para sobreviver, beber a própria urina para matar a sede.