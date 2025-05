Melatonina: para que serve, como tomar e quais os efeitos no corpo

A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal (localizada no centro do cérebro), responsável por regular o ciclo do sono. Ela começa a ser liberada naturalmente no nosso organismo no início da noite, quando a iluminação natural começa a cair, e tem seu pico de produção algumas horas após o anoitecer.

Quando o dia nasce e a claridade volta a surgir no horizonte, a melatonina deixa de ser produzida, preparando o corpo para despertar e seguir com as atividades diárias.

Além da produção natural pelo organismo, a melatonina também pode ser suplementada, com orientação médica, para melhorar ou regularizar o sono. No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a comercialização da melatonina como suplemento alimentar. Nesses casos, não há necessidade de bula, com informações constando apenas na embalagem.