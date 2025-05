Ajeitou o penteado? O que significa mexer no cabelo ao ver alguém

Assim como o sorriso, o cruzar de braços ou o olhar prolongado, mexer no cabelo faz parte do repertório da comunicação não verbal. Esse toque nos fios, muitas vezes involuntário, pode expressar nervosismo, desejo de causar uma boa impressão ou atração física e sexual.

Quando interagimos com alguém e percebemos que estamos sendo observados, o cérebro ativa regiões relacionadas à autoimagem. Mexer no cabelo pode ser uma forma sutil de ganhar tempo, reorganizar o pensamento e regular a ansiedade que surge no contato social.

Essa movimentação também reforça nossa presença. Em termos evolutivos, pode ser vista como uma forma de destacar atributos físicos associados à atratividade. Cabelos bem cuidados, por exemplo, historicamente foram associados à saúde e juventude, fatores que o cérebro ainda reconhece como sinais de valor biológico.