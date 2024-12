Dos personagens famosos às surpresas: veja os 10 melhores animes de 2024

"My Hero Academia 7"

Cena de 'My Hero Academia', anime indicado do Splash Awards Imagem: Reprodução/Crunchyroll

O anime de "My Hero Academia" não é tão aclamado, mas o que conseguiram fazer nessa temporada merece aplausos. Esta temporada foi o início do arco final, e na versão animada ficou ainda mais interessante que no mangá. Pela agilidade da narrativa conseguimos ver melhor a ideia do autor Kohei Horikoshi, e se nota que cada pequeno personagem introduzido na história é importante para o todo. Ansiosos para a temporada final em 2025? (Disponível na Crunchyroll)

"The Elusive Samurai"

Tokiyuki é jogado no meio da guerra em "The Elusive Samurai" Imagem: Reprodução/CloverWorks

"The Elusive Samurai" está longe de ser um grande sucesso nos mangás, ele é quase do grupo de acesso da "Shonen Jump". Porém ele deu uma sorte tremenda: foi lançado em uma temporada sem outros animes arrasa-quarteirão. Isso fez com que as pessoas dessem uma chance e se encantassem pela história real do príncipe mirim que precisou fugir de sua terra para se vingar de um general perigoso. O anime foi uma das surpresas do ano e merece ser visto. (Disponível na Crunchyroll)