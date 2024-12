Vozes japonesas de 'Demon Slayer' demonstram 'poder otaku' na CCXP

Os atores Takahiro Sakurai e Kengo Kawanishi, responsáveis pelas vozes originais de Giyu Tomioka e Muichiro Tokito do anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", não faziam ideia do que os esperava no palco Thunder da CCXP 24.

O simples encontro dos atores dos Hashiras do anime arrastou uma multidão de otakus que estavam lá para celebrar seu anime favorito como se fosse em um show de uma estrela da música. Splash estava lá para contar o que viu.

O que aconteceu

O auditório bem cheio —mais que o de algumas atrações ocidentais do evento— recebeu não só os dois atores das vozes originais, mas também o dublador Daniel Figueira, o rosto por trás da voz do protagonista Tanjiro Kamado. E a profissional entrando no palco, o calor do público e o barulho dos aplausos era visível. Sakurai em especial ficou visivelmente surpreso com o grito da plateia ao receber o "seiyuu" do Giyu Tomioka.