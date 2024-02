'A Sign of Affection': o romance da jovem surda que conquistou o Japão

"A Sign of Affection" teve esse carinho por parte da produção japonesa, e a versão brasileira foi além e escalou uma pessoa com deficiência auditiva oralizada para interpretar a protagonista Yuki. Beatriz Oliveira é recente no meio da dublagem, mas já demonstrou seu talento nos episódios já lançados do anime. "É uma experiência muito única, a gente nunca imagina uma oportunidade como essa vai aparecer para jovens como nós. Principalmente visando que sou uma pessoa surda, oralizada." declarou a dubladora em vídeo divulgado pelo estúdio DuBrasi à época do seu anúncio como a dubladora da Yuki.

Para deixar o coração quentinho

Mas a dúvida que fica é: vale a pena ver "A Sign of Affection"? Enquanto outras séries com protagonistas PCDs apostam em tramas que focam na parte do bullying, a criação da dupla Suu Morishita utiliza a protagonista surda para fazer um romance sobre comunicação. "A Sign of Affection" é sim uma história de romance que veremos um casal se formando, mas sobretudo é uma série para deixar o coração feliz.

Nessa série nada é apressado, os personagens tomam o tempo que for preciso para entender seus sentimentos e conversar com outras pessoas. E o anime consegue não deixar isso chato, trazendo a poesia da versão em quadrinhos para a tela de uma forma bonita. Ou seja, assistindo à versão animada de "A Sign of Affection" é possível entender porque esse é um dos quadrinhos mais vendidos atualmente no Japão, além de ser um dos animes mais importantes da atual temporada.

Recomendadíssimo, "A Sign of Affection" está disponível no catálogo da Crunchyroll, com dublagem em português ou legenda. A versão em quadrinhos será lançada no Brasil pela NewPOP Editora, mas ainda não há previsão. É possível também ver os primeiros três episódios em uma amostra feita pela Crunchyroll no YouTube: