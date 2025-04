O desabafo anônimo de um cartola: 'O futebol brasileiro está sob sequestro'

Não é nenhuma novidade o que a gente leu por ali. Que fique claro que não estou dizendo que a reportagem é ruim. A reportagem é boa, o repórter fez o seu trabalho e fez um grande raio-x do que acontece. Mas é que nenhum presidente de clube ou de federação foi pego de surpresa por aquilo.

Na verdade, o que me assusta que ninguém tenha percebido é que ninguém se revoltou porque todo mundo que anda no mundo do futebol já sabe disso há muito tempo.

Certa vez estava em uma mesa com meus colegas dirigentes e discutindo a candidatura do Ronaldo. A pergunta foi: "há alguma chance de o Ronaldo ganhar?" A resposta foi: "Nenhuma". E aí a pessoa que fez a pergunta disse: "Então vamos continuar com o Ednaldo, não faz sentido comprar essa briga sozinho".

Vocês acham que os presidentes de federações não sabiam que o salário deles tinha aumentado? Os clubes não sabem que sem o apoio delas ninguém consegue se lançar candidato? E quem ousar discordar vai pagar qual preço?

Quantos de nós já não presenciamos as viagens luxuosas pagas pela CBF para dirigentes, políticos e personalidades? E tudo isso acontece faz tempo. Eu já vi vice-presidente levar a sogra em viagem. Eu já vi diretor sair de camarote para receber autoridade política com tapete vermelho. E adivinha como a política interfere nos bastidores da CBF? Como foi o julgamento recente no STF?

A Fifa mudou porque os dirigentes quiseram desviar dinheiro e deixaram um rastro nos Estados Unidos. E aí o FBI teve jurisdição para agir e ir atrás dos que acabaram condenados. E, claro, porque os EUA tinham interesse político na Fifa. Nada é de graça.