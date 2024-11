Anime: Filme de 'Haikyu!!' chega ao catálogo da Crunchyroll

Até o momento não foi anunciado no Japão a data de estreia do derradeiro filme de "Haikyu!!", mas com o sucesso é bem provável que ele chegue também ao Brasil.

Essa semana, a Crunchyroll também confirmou a data de estreia do filme "OVERLORD: O Reino Sagrado" nos cinemas brasileiros. Essa continuação direta da quarta temporada do isekai estreará em 7 de novembro de 2024.

0:00 / 0:00

A Bandai Namco fez um anúncio que surpreendeu os otakus, o jogo "Death Note Killer Within". Basicamente, se trata de um "Among Us" temático de "Death Note", um multiplayer online no qual os jogadores precisarão descobrir quem tem o caderno da morte. Sai no dia 5 de novembro para PC e consoles PlayStation (inclusive, sairá no PS Essential de novembro).

Após anos de espera, a editora JBC anunciou uma data para sair a edição de luxo de "Sailor Moon". O título tem previsão de lançamento para dezembro e cada volume terá páginas coloridas, papel especial e custará R$ 99,90.