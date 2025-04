Paulinho acabou de chegar, mas já entendeu o Palmeiras

O primeiro termina com Paulinho trajando a icônica camisa da Parmalat, dos tempos áureos do clube nos anos 1990. No outro, a imagem significativa talvez dure um frame. E talvez carregue tanto peso quanto a camisa. Um torcedor, na arquibancada, com uma faixa estendida: Chupa, Gambá!

É preciso entender a alma palmeirense para entender o poder dessas imagens. O poder de mostrar que se importa, que quer pertencer a essa família, com os mesmos amores e os mesmos ódios.

Não dá para saber hoje o quanto ele entregará dentro de campo. Mas se alguém achava que Paulinho não combinava com o Palmeiras, parece ter se enganado redondamente.