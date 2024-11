Animes: relembre 5 finados que morreram injustamente

O personagem trabalhava com os Alquimistas Federais, porém era uma pessoa adorável. Tinha senso de humor, estava sempre ali para ajudar os irmãos Elric e ainda era habilidoso em momentos de tensão, seja num sequestro de trem ou numa disputa no pátio entre o Alquimista de Aço contra Roy Mustang.

Mas a autora Hiromu Arakawa desenhou um futuro triste para o personagem, e ele morreu em um ataque de inimigos. Ao menos a morte do Hughes serviu para criar um momento super emocionante da série, lembrado até hoje pelos fãs. Sentiremos saudades de sua corujice e de todas as vezes que tentava mostrar uma foto de sua bela família.

Senhor Kaioh ("Dragon Ball Z")

Senhor Kaioh e seus mascotes com auréolas em "Dragon Ball Z" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Se você é um personagem de anime de luta, já sabe que sua vida corre risco a qualquer momento. Entretanto, é injusto quando você nem faz parte da equipe de lutadores e acaba morrendo do nada por uma estratégia de luta do protagonista da série.

Durante a Saga de Cell, Goku tentou mostrar a Gohan uma estratégia para vencer o mais poderoso androide. Porém ninguém contava que o bichão verde ia surpreender com uma técnica de autodestruição com o intuito de destruir a vida na Terra. Vendo essa situação, Goku decidiu se teletransportar com o vilão para um lugar com menos vítimas.