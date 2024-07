Anime Friends vira 'Lollapalooza otaku' com bastões de luz e cosplays

Quem pensa no Anime Friends como um encontro de fãs de cultura asiática com a presença de cosplayers e placas de "abraços grátis" pode estar um pouco desatualizado. A mais recente edição do evento, realizada entre os dias 18 e 21 de julho em São Paulo, até oferece uma infinidade de atrações já conhecidas desse meio, mas um ponto tem ganhado cada vez mais força: os shows musicais. Splash esteve lá para conferir.

Localizados na frente de uma loja de miniaturas e ao lado de onde operava um Maid Café, dois portões enormes levavam o visitante do Anime Friends à área do Palco Principal, local de encontro para quem queria viver uma experiência musical que em nada fica devendo a outros festivais realizados no Brasil. Atravessadas as cortinas, o visitante encontrava um ambiente mais escuro, com estrutura de captação de imagem, uma área para PCDs e muito espaço para curtir as apresentações.

A variedade de atrações era grande, mesclando o gosto dos diversos públicos do evento. A primeira banda a se apresentar na edição foi YUYU20, grupo reunindo cantores das músicas dubladas de "Yu Yu Hakusho", anime exibido pela Manchete no final dos anos 1990, que trouxe canções nostálgicas para fãs com mais tempo de carreira. A atração Super Friends Spirits, realizada no último dia, também foi um aceno a esse público, reunindo cantores de temas de aberturas de animes e tokusatsu e contando com a presença até de artistas japoneses convidados.