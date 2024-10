Anime: 'Diários de uma Apotecária' confirma data de segunda temporada

A cantora Ado fará um show no Brasil em 2025! De acordo com uma publicação feita no site americano da Crunchyroll, a apresentação brasileira ocorrerá em São Paulo no dia 13 de agosto de 2025, no Espaço Unimed.

A cantora está promovendo sua turnê mundial chamada Hibana e conta com a Crunchyroll ajudando nos shows. A venda de ingressos deve começar no dia 18 de novembro de 2024.

Ado é conhecida por cantar todas as músicas de "One Piece Red" (como no clipe acima) e pela abertura da segunda temporada de "Spy X Family". É uma das maiores cantoras atuais do Japão.

