Splash Awards 2024 agora tem 60 categorias, K-pop e Anime. Hora de votar!

Está aberta a temporada de votação do Splash Awards 2024. A premiação contempla os maiores destaques do entretenimento. Prepare-se para escolher da melhor série e novela ao melhor reality, da trend do ano à revelação da música, da melhor dancinha ao melhor bafafá.

Anime e K-Pop são as novidades desta quinta edição do Splash Awards. O número de categorias também cresceu. Passou de 46 para 60.

A votação começa nesta segunda-feira (21) e vai até 17 de novembro. As categorias estão divididas em quatro áreas: Audiovisual (filmes, séries e novelas, animes e dramas); TV e Internet (entretenimento, esporte e notícias), Criadores de Conteúdo e Música (produção nacional, eventos e K-pop).