'Star Wars', morte no elenco e mais: as curiosidades de 'Dragon Ball Daima'

Ainda que não tenha sido confirmado oficialmente, os fãs acreditam que o rei Gomah é uma releitura do Pilaf da série original. Os dois personagens têm muitas semelhanças: são baixinhos, acham que mandam, têm rompantes de covardia e ambos foram responsáveis por transformar Goku em criança com a ajuda das Esferas do Dragão.

Os personagens de "Dragon Ball Daima" já estão aparecendo nos jogos da série. Degesu e Doutora Arinsu já foram colocados no jogo "Dragon Ball Legends", para celulares. Infelizmente, nenhum personagem ainda foi confirmado em "Dragon Ball Sparking Zero", o mais recente jogo de luta da franquia.

A gravação dos atores de voz aconteceu muito antes do anime ficar pronto, como é comum no Japão. Isso fez com que algo curioso, e triste, acontecesse em "Dragon Ball Daima": Hideyuki Umezu, responsável por dar voz ao segundo Tamagami, faleceu muitos meses antes da estreia do anime no Japão. Mas sua voz pode ser conferida no anime.

No terceiro episódio, Goku arranja briga em um bar e utiliza mobílias do cenário para o combate. Os fãs acreditam que isso seja uma referência ao estilo de Jackie Chan, que faz algo parecido em seus filmes. Akira Toriyama era muito fã do ator e já o homenageou em vários momentos de "Dragon Ball". Quem não lembra que o pseudônimo do Mestre Kame no torneio de artes marciais era Jackie Chun?

0:00 / 0:00

A versão dublada de "Dragon Ball Daima" ainda não estreou no Brasil, mas o trailer divulgado já revelou algumas vozes. Teremos Úrsula Bezerra de volta como o Goku criança, e vários novos dubladores para os personagens exclusivos desta série: Ítalo Luiz (Mob de "Mob Psycho 100") dará voz a Glorio e Beatriz Singer (a Suika de "Dr Stone") será a princesa Panzy. Já do lado dos vilões teremos Marcelo Salsicha (Jason de "A Promessa do Golfe") como o Rei Gomah e Olavo Cavalheiro (Poseidon de "Record of Ragnarok") interpretando Degesu.