Dragon Ball Daima traz sucessores 'sinistros e bobos' de Majin Buu; confira

Dragon Ball Daima, última criação antes da morte de Akira Toriyama, tem surpreendido os fãs de Dragon Ball com o uso de fatos marcantes do anime no especial de 40 anos de sua criação. Além de explorar a versão de Goku e seus amigos em tamanho de criança, como em Dragon Ball GT, a nova produção trouxe duas novas versões sinistras do personagem Majin Buu.

Nova produção do anime conta com os personagens Majin Kuu e Majin Duu como rivais de Goku e os guerreiros da raça saiyajin. Eles foram criados pela bruxa Marba, criadora de Majin Buu para a saga "DBZ", a mando da cientista Dra. Arinsu para tentar conquistar as esferas do dragão do Reino dos Demônios.

Como são Majin Kuu e Majin Duu? Quais as diferenças das crias originadas do vilão Majin Buu? Splash conta para você!