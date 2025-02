Amigos e rivais: A rivalidades que escondem grandes amizades nos animes

Enquanto Kageyama é técnica, força e potência, Hinata complementa esse duo do vôlei com velocidade, instinto e vontade de superar adversidades. No fim, eles são belos amigos, além de ótimos jogadores de vôlei.

Serena e Rei ("Sailor Moon")

Serena e Rei em 'Sailor Moon' Imagem: Reprodução/Toei Animation

Teoricamente, Serena Tsukino é a líder das Sailors e as demais devem respeitá-la, mas a protagonista é tão irresponsável que Rei Hino sempre implica com ela. Era até bem comum Sailor Moon e Sailor Mars, suas identidades secretas, começarem a discutir no meio de uma luta contra o monstro do episódio do dia.

No anime clássico teve até um agravante: Rei namorou Darien, que é ninguém menos que o par romântico destinado à protagonista. Mas, no final da primeira série, essas diferenças foram colocadas de lado quando Rei passou a ser mais gentil com Serena e ajudando a protagonista durante um período depressivo (e também em lutas contra as forças do mal).

Kaido e Big Mom ("One Piece")