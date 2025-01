'Diferente do Goku': Por que Vegeta de super saiyajin 3 choca fãs de 'DB'?

Qual é a diferença dos visuais de Vegeta e Goku em SS3?

A transformação de super saiyajin 3 traz mudanças significativas na face de Vegeta e Goku. Além de ganharem uma aparência séria e ameaçadora, os personagens de "Dragon Ball" têm o aumento visível dos músculos, sumiço das sobrancelhas, cabelos longos e brilho nas pupilas e ires dos olhos.

Dentre as características citadas, o cabelo longo é o grande chamariz da transformação por mudar completamente das versões 1 e 2 da forma super saiyajin. O ponto de discussão/choque é o formato e tamanho do penteado dos personagens.

Diferença de cabelo entre Goku e Vegeta como super saiyajin 3 surpreendeu fãs Imagem: Divulgação/Toei

Vegeta fica com o cabelo espetado para cima, tamanho médio e com movimentação, no máximo, até a cintura. Já as madeixas de Goku na icônica transformação ficam enormes e se alongam até os pés.

Tudo indica que a transformação super saiyajin 3 de Vegeta é a versão original criada por Akira Toriyama —que morreu em março de 2024. Os designers originais do autor trazem a evolução do super saiyajin 3 com as madeixas na cintura.