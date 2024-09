Dia do Sexo: quais personagens de anime transaram muito?

Nesse anime dos anos 1990 (mais lembrado por sua abertura icônica do grupo L'Arc-en-Ciel) acompanhamos a vida do tímido adolescente japonês Junta Momonari. Por trás do rosto angelical e cabelo de super saiyajin existe um perigo para a humanidade: quando Junta crescer ele vai desenvolver os genes de Mega Playboy, que o torna irresistível para as mulheres.

Como isso levou o planeta a uma superpopulação, a operadora de DNA Karin Aoi é enviada ao passado para impedir que o gene do Mega Playboy se manifeste e ele transe com todas as mulheres do Japão. Infelizmente, tudo dá errado e Karin acaba não só ativando o lado sedutor de Junta antes do tempo como ela mesma se apaixona pelo adolescente. Começa aí uma comédia romântica com um adolescente sem carisma, uma viajante no tempo e uma garota com flatulências em momentos de ansiedade.

Mitsumasa Kido ("Os Cavaleiros do Zodíaco")

Mitsumasa Kido rodeado pelos filhos em "Os Cavaleiros do Zodíaco" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Embora o anime de "Os Cavaleiros do Zodíaco" coloque os personagens apenas como colegas de um mesmo orfanato, no mangá é dito que o ricaço Mitsumasa Kido é o pai biológico de todos aqueles órfãos. Ou seja, no intervalo de dois anos este senhor, com o vigor de um xarope de catuaba, viajou o mundo inteiro transando sem preservativo com dezenas de mulheres em período fértil.

Isso tudo já seria um salto bem difícil para o leitor acompanhar (talvez, por isso, tenha sido mudado no anime), mas considerando que Ikki e Shun são irmãos de uma mesma mãe e de Mitsumasa, quer dizer que o milionário japonês plantou a sementinha do Cavaleiro de Fênix e voltou anos depois para "produzir" o Cavaleiro de Andrômeda.