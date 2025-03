Guerreiros, demônios e magia: 5 animes no estilo 'Demon Slayer'; saiba mais

"Dororo"

Anime 'Dororo' Imagem: Reprodução/Tezuka Production/MAPPA

Hyakkimaru foi amaldiçoado na infância e teve várias partes de seu corpo oferecidas aos demônios para seu pai prosperar na vida. Ele foi encontrado por um bom homem que cuidou dele e lhe deu membros artificiais. Hyakkimaru atravessa o Japão em busca dos demônios do pacto para recuperar as partes de seu corpo. "Tá, mas e quem é Dororo do título?" Ele é um garoto que faz amizade com Hyakkimaru e o ajuda a encontrar sua humanidade.

Ainda que ambientado em um período histórico bem anterior à Era Taisho de "Demon Slayer", "Dororo" apresenta muitas semelhanças com o anime dos caçadores de demônios. As lutas e a animação são excelentes em "Dororo", e a relação quase familiar entre Hyakkimaru e Dororo é um ponto positivo para quem gostou dos laços formados por Tanjiro e seus amigos.

Onde assistir Prime Video (legendado)

"Fullmetal Alchemist: Brotherhood"