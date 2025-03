Cuidado com sua pomada de cabelo: Anvisa proibiu mais de 100 produtos

As empresas responsáveis não forneceram informações essenciais, como a licença sanitária vigente, modo de uso detalhado no rótulo e a declaração de segurança do produto, exigidas para garantir a comercialização segura das pomadas.

Riscos do uso desses produtos

O uso de pomadas irregulares pode causar efeitos adversos como cegueira temporária, ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Esses riscos reforçam a importância de seguir as orientações da Anvisa e evitar produtos de origem duvidosa.

Em dezembro de 2023, a emergência oftalmológica do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, registrou 254 atendimentos. Os pacientes foram diagnosticados com conjuntivite tóxica e ceratite química, causadas pelo contato de pomada de cabelo com os olhos.

De acordo com a até então diretora do hospital, Paula Travassos, quanto maior a quantidade de produto, maior era a gravidade do quadro.